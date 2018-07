City volta a vencer após quase um mês e assume topo provisoriamente

Após 25 dias sem saber o que era vencer, o Manchester City voltou a conquistar um triunfo neste sábado e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês ao bater o Southampton por 3 a 1, em casa no Etihad Stadium, pela 14.ª rodada.

A vitória foi a primeira do City desde o dia 3 de novembro, quando superou o Sevilla pela Liga dos Campeões. Depois, empatou com o Aston Villa e foi derrotado pelo Liverpool, no Inglês, e um perdeu para a Juventus na principal competição interclubes do Velho Continente.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Manuel Pellegrini foi a 29 pontos e saltou para a ponta do Inglês. Mas, o Leicester City, que encara o Manchester United ainda neste sábado, também tem 29 pontos, enquanto a equipe de Old Trafford vem logo atrás, com 28, e também pode assumir a ponta. O Arsenal, por sua vez, tem 26 pontos e encara o Norwich City neste domingo e também pode chegar aos 29 na tabela.

Com um começo envolvente, o City logo abriu uma boa vantagem. Aos nove minutos de jogo, Kevin de Bruyne completou cruzamento de Agüero e fez 1 a 0. Pouco depois, aos 20, Fabian Delph arriscou de longe e contou com desvio da zaga para ampliar.

Na segunda etapa, Shane Long descontou para os visitantes, aos cinco minutos. Logo depois, Agüero machucou o tornozelo e deixou o campo mancando para a entrada de Bony. Mesmo sem seu principal atacante, o City conseguiu ampliar aos 24, com Kolarov.

Também neste sábado, Bournemouth e Everton empataram por 3 a 3, o Watford bateu o Aston Villa por 3 a 2, fora de casa, o Crystal Palace massacrou o Newcastle com uma goleada por 5 a 1, com dois gols de James McArthur e dois de Wilfried Zaha, e o Sunderland superou o Stoke City por 2 a 0.

Com a goleada sobre o Newcastle, o Crystal Palace chegou aos 22 pontos, na sexta posição, e se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa. O resultado também afundou o Newcastle na vice-lanterna, com 10 pontos, mesma pontuação do Bournemouth, que encabeça a zona do descenso, dois atrás do Sunderland, este agora fora da área de risco da tabela. Já o Aston Villa, que caiu em casa neste sábado, amarga a última posição, com apenas cinco pontos em 14 partidas disputadas.