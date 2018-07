Claros substitui Palacios em Honduras contra o Equador

O técnico Luis Fernando Suárez confirmou a substituição de Wilson Palacios por Jorge Claros para a partida desta sexta-feira da seleção hondurenha contra o Equador, em Curitiba, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. A troca entre os meias não foi uma opção, já que Palacios foi expulso na estreia contra a França e está impedido de jogar.

O treinador lamentou o desfalque, mas disse que todos têm que estar prontos para ajudar e depositou confiança no atleta de 28 anos que defende o Deportivo Motagua, equipe da liga hondurenha. "Lamento não ter o Wilson para esta partida. Mas estou feliz por Jorge, que foi muito importante para nós nas Eliminatórias. Estou tranquilo quanto à sua resposta em campo, certo de que vai ser positiva", disse em entrevista coletiva em Curitiba nesta quinta.

Suárez revelou o substituto de Palacios, mas, a menos de 24 horas do confronto contra os equatorianos, garantiu que haverá outras mudanças no time. Perguntado sobre quais seriam as mexidas, no entanto, o técnico resolveu fazer mistério. "Tenho claro para mim que haverá mudanças, mas não vou dizer agora quais", disse, acrescentando que valoriza o "jogo mental" antes das partidas e que só revelará a escalação momentos antes do duelo.

Honduras e Equador se enfrentam nesta sexta, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. Ambas as seleções foram derrotadas na primeira rodada: Honduras por 3 a 0 contra a França, em Porto Alegre, e Equador por 2 a 1 contra a Suíça, em Brasília.