Clássico Atlético-MG x Cruzeiro vai reinaugurar Mineirão

BELO HORIZONTE - Palco dos maiores clássicos mineiros da história, o Mineirão terá justamente um Atlético-MG x Cruzeiro como seu primeiro jogo oficial após o término das reformas para a Copa do Mundo de 2014, no dia 3 de fevereiro do ano que vem. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, pelo governador do estado, Antonio Anastasia.

"Nós teremos hoje (sexta) uma visita do secretário Tiago Lacerda mostrando a conclusão do plantio do gramado, e estamos confirmando para o dia 3 de fevereiro do ano que vem um jogo, que só podia ser o jogo mais clássico de Minas. Nós teremos Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão, no dia 3 de fevereiro, que será o jogo oficial da inauguração do estádio", declarou Anastasia.

A partida marcará ainda a abertura do Campeonato Mineiro de 2013 e voltará a ter a presença das torcidas dos dois clubes. Atleticanos e cruzeirenses vinham sendo impedidos de acompanhar juntos os clássicos, já que nenhum outro estádio de Minas comporta tantos torcedores e garante segurança como o Mineirão. "O espetáculo para toda família está de volta. Uma homenagem aos torcedores mineiros", disse o governador.

O Mineirão será o segundo dos 12 estádios que sediarão a Copa do Mundo de 2014 a ser reaberto. A inauguração oficial está marcada para o dia 21 de dezembro, quando acontecerá apenas uma festa. Antes, no dia 16, o Castelão, em Fortaleza, terá sua reabertura, também sem nenhuma partida disputada.

Além do clássico, Anastasia confirmou que o estádio deverá receber alguns testes internacionais ao longo do primeiro semestre de 2013. Chegou a ser especulado, inclusive, que a primeira partida após a reinauguração seria da seleção brasileira, mas a falta de datas disponíveis teria impedido.

"Claro que no primeiro semestre do ano que vem teremos jogos também internacionais, até como jogos testes da Fifa para a Copa das Confederações. Mas a inauguração nós decidimos com a Federação Mineira que será um clássico, em homenagem aos mineiros no seu estádio Mineirão. Portanto, aquele que tem as duas maiores torcidas do estado: um jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro", comentou o governador mineiro.

O novo Mineirão terá capacidade para 64 mil torcedores e tem gasto estimado de R$ 695 milhões. Cerca de dois mil operários trabalham nos últimos detalhes do estádio, que tem 96% de suas instalações já finalizadas.