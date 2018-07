Clássico Botafogo x Flu será na Arena Pernambuco

RIO - O clássico entre Botafogo e Fluminense, no domingo da próxima semana, pela sexta rodada do Brasileirão, será na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), região metropolitana do Recife. O anúncio, surpreendente, foi feito nesta quinta-feira pelo presidente do clube alvinegro, Mauricio Assumpção.

A mudança se dá porque o Botafogo procurava lucrar com o clássico e não queria levá-lo para o interior. Isso porque o Maracanã ainda não estará liberado e o Engenhão segue interditado. A primeira opção, porém, era o Mané Garrincha, em Brasília, mas não houve acordo que precisava envolver também as federações carioca e do Distrito Federal.

"Foram apenas três dias para fechar o acordo. Eles (Arena Pernambuco) demonstraram uma capacidade importante. O principal foi o entendimento que tiveram da relevância do jogo, contribuíram muito nesse processo. A Ferj, por meio de seu presidente Rubens Lopes, já havia se comprometido a dar todo o apoio, demonstrando sensibilidade com a situação", explicou Assumpção.

Sem casa, o Botafogo deve ser nômade no Brasileirão. "Nós já estamos negociando alguns jogos. E podemos dizer que, em função destas conversas, é muito provável termos jogos em Brasília também. Um estádio para receber a nossa torcida, com a capacidade dela, não é fácil de encontrar", destacou o presidente alvinegro.

Com a mudança de local do clássico carioca, a partida entre Náutico e Ponte Preta, que também seria no dia 7, na mesma Arena Pernambuco, foi antecipada para o sábado.