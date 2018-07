Clássico Brasil e Argentina completa 100 anos de história e rivalidade

Rivalidade, tradição, títulos, partidas emocionantes, jogadas de craques - centenas deles. O maior clássico das Américas e um dos maiores do futebol mundial completa 100 anos de existência neste sábado, às vésperas da 100.ª partida. Brasil e Argentina se enfrentaram pela primeira vez em Buenos Aires, no dia 20 de setembro de 1914. O amistoso disputado no Estádio do Gimnasia y Esgrima terminou 3 a 0 para a seleção argentina.

O retrospecto do clássico é equilibrado. O Brasil leva a melhor por pouco, com 39 vitórias. A Argentina soma 36, com 24 empates no total. O número de gols é praticamente igual: 153 feitos pelos argentinos contra 155 marcados pelos brasileiros. Em Copas do Mundo, a seleção pentacampeã também está na frente. O time bateu o rival nos Mundial de 1974 (2 a 1) e 1982 (3 a 1). Os vizinhos deram o troco na Itália, em 1990 (1 a 0), quando brilhou a estrela de Maradona e Cannigia. Em 1978, o empate por 0 a 0 favoreceu a Argentina, que, dentro de casa, conseguiu avançar à final e conquistar o seu primeiro título mundial.

Após a derrota por 3 a 0 na primeira partida da história centenária, o Brasil chegou à vitória depois de apenas sete dias, no mesmo estádio. Rubens Salles, meio-campo do Paulistano, marcou o único gol do jogo válido pela Copa Roca. Já o primeiro confronto na Copa América deu-se em 1916. O empate por 1 a 1 atrapalhou a Argentina na busca pelo título, que ficou com o Uruguai.

Se o Brasil leva a melhor no número de títulos mundiais, a Argentina soma mais conquistas na América do Sul. No total, a seleção argentina sagrou-se campeã 16 vezes. O time brasileiro levantou a taça em oito oportunidades, com jejum de 40 anos sem títulos continentais (de 1949 a 1989). Nas edições de 2004 e 2007, porém, o Brasil conseguiu derrotar os rivais na decisão.

A maior goleada argentina no confronto data de 1940. Os rivais do Brasil fizeram no Estádio El Gasómetro, na capital do país. O troco brasileiro não demorou a acontecer. Cinco anos depois, o time de Flávio Costa goleou a equipe de Guillermo Stábile por 6 a 2, em São Januário.

CENTÉSIMO

Brasil e Argentina disputarão, no próximo dia 11, em Pequim, a 14.ª edição da Copa Roca - uma homenagem ao general Julio Roca, presidente argentino em dois mandatos (1880 a 1886 e 1898 a 1904). Em 24 jogos, são 11 vitórias brasileiras, nove argentinas e quatro empates. Em títulos, a diferença é ainda maior: 10 contra quatro, em 12 edições – em 1971, a taça foi dividida após dois empates.