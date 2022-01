Clássico com o Santos na quarta-feira é tratado como 'decisão' para Sylvinho

O clássico diante do Santos, quarta-feira, na Neo Química Arena, vai ser apenas o terceiro compromisso do Corinthians no Campeonato Paulista. Mas o duelo pode ser considerado uma 'decisão' para o técnico Sylvinho, muito criticado por parte da torcida durante e após a vitória sobre o Santo André, domingo, no ABC.

O Corinthians vai se apresentar pela segunda vez em seu estádio e um novo resultado desagradável, como o obtido na estreia da competição estadual - empate sem gols com a Ferroviária -, poderá aumentar ainda mais a pressão sobre o trabalho do treinador.

Para ir em busca dos importantes três pontos, Sylvinho deverá escalar o que tem de melhor em seu elenco. O único ausente deverá ser o goleiro Cássio, gripado. Piton, Willian, Renato Augusto e João Victor, que não atuaram frente ao Santo André, deverão retornar à equipe.

Esta segunda-feira deverá ser marcada pela apresentação oficial do goleiro Ivan, contratado junto à Ponte Preta. O atleta já treina com os demais integrantes do elenco corintiano há alguns dias.

Depois do embate diante do Santos, o Corinthians viaja até Itu no domingo, onde vai visitar o Ituano pela quarta rodada do Paulistão, no estádio Novelli Júnior.

O Corinthians lidera o Grupo A, com quatro pontos, mas poderá perder a liderança para o Guarani, que tem três e entra em campo nesta segunda-feira, às 20 horas, em Bragança Paulista, para encarar o Red Bull Bragantino.