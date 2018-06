Clássico com o Santos vira 'batismo' para Lucas Lima no Palmeiras

O meia Lucas Lima terá neste domingo a prova decisiva de sua transformação de santista em palmeirense. O jogador enfrentará pela primeira vez o ex-clube, no clássico no Allianz Parque, e quem convive com ele no dia a dia do clube garante que o passado alvinegro ficou para trás e o camisa 20 já é totalmente alviverde.

+ Palmeiras não deve ter mudanças para clássico

+ Técnico do Santos rejeita marcação especial em Lucas Lima

A mudança do meia de um rival que provocava o Palmeiras em um titular querido pela torcida começou dentro de casa. O pai de Lucas, Roberto Lima, é palmeirense e participou das negociações, ao se reunir com a diretoria do Palmeiras em novembro do ano passado para conversar sobre a proposta feita pelo clube ao filho.

Roberto, acompanhado do pai de Neymar, que é um dos empresários do meia, esteve na Academia de Futebol para conversar com a diretoria do Palmeiras. Ao fim do encontro, o pai de Lucas Lima deixou o local com um presente em mãos: a camisa do Palmeiras.

A influência paterna contribuiu para Lucas Lima aceitar a proposta e mudar de clube. O meia ressaltou a adoração do pai pelo time alviverde no mês passado, durante a apresentação. O jogador mencionou a paixão de Roberto pela equipe, enquanto o pai sorria orgulhoso.

"Hoje, vejo que fiz a escolha certa em todos os sentidos. Estou muito feliz. Vivi momentos maravilhosos com a camisa do Santos e hoje estou vivendo com a camisa do Palmeiras", disse Lucas Lima em evento nesta semana em um shopping. O jogador deu entrevista cercado de torcedores, uma prova do quanto se tornou querido em pouco tempo.

O bom ambiente entre Lucas Lima, companheiros de time e torcida foi construído pouco a pouco. O clube e o jogador realizaram um trabalho nas redes sociais para se aproximar dos palmeirenses e amenizar o clima de rivalidade e provocações vivido nos últimos anos.

Com declarações de amor ao clube e fotos nas redes sociais, o reforço preparou um entorno positivo antes da chegada ao Palmeiras. Lucas Lima se apresentou motivado e disposto a se redimir do semestre ruim vivido no fim de 2017. O meia foi titular em todas as partidas até agora e logo na estreia fez um gol e deu uma assistência.

Preocupado com o ambiente do elenco, o técnico Roger Machado conversou bastante com o jogador para evitar possíveis desgastes e logo ficou tranquilo, ao ver que a adaptação não foi problema. "O Lucas está muito à vontade no clube e tem sido peça importante no ano. Ele joga em uma nova função no Palmeiras, mas tem compreendido muito bem", elogiou.

O elenco garante ter recebido o novato de forma tranquila e o vê completamente inserido no novo clube. "O Lucas está defendendo o Palmeiras. Ele foi bem recebido pelo grupo e está jogando bem, A cabeça dele está voltada para o Palmeiras agora. Ele quer jogar bem esse clássico", disse o atacante Willian.

A torcida acompanhou esse acolhimento. Nesta semana, por exemplo, muitos palmeirenses foram ao evento em um shopping para tentar tirar fotos com Lucas Lima.

Para o clássico deste domingo com o Santos, a expectativa dos palmeirenses é que o meia jogue bem e, quem sabe, volte a usar as redes sociais para comemorar o possível resultado positivo. Desta vez, no entanto, pelo lado alviverde. "Não quero criar ódio em A ou B. Isso é o chato do futebol atual. Mas se tiver que tuitar alguma coisa, eu vou tuitar", disse Lucas Lima.