Clássico contra Flamengo será decisivo, diz Éder Luís

Apesar da campanha irregular no Brasileirão, o Vasco voltou a sonhar com a classificação para a Libertadores após a decisão da Conmebol que reabre a quarta vaga no campeonato. Para isso, no entanto, uma vitória no domingo, no clássico contra o Flamengo, pela 31ª rodada, seria fundamental.

"Nós já temos entrado em campo encarando as partidas como decisões e os adversários também. Agora mais do que nunca só teremos decisões pela frente, já que nesta reta final de campeonato ainda temos chance de chegar à Libertadores. Domingo teremos uma decisão de campeonato contra o Flamengo e precisamos vencer", afirmou o atacante Éder Luís, um dos titulares do Vasco.

Até pela importância da partida e pela irregularidade do Vasco, que já empatou 14 partidas na competição, o atacante acredita que a equipe precisa atuar com cautela, sem se arriscar demais.

"Nesta reta final de campeonato é muito importante estar focado. Não podemos sair para o jogo contra o Flamengo de qualquer maneira. Temos que ter muito cuidado", declarou Éder Luís, artilheiro do Vasco no Brasileirão, com oito gols marcados.