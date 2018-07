Clássico contra o Barcelona não tem favorito, diz José Mourinho

A vitória do Real Madrid sobre o Barcelona na decisão da Copa do Rei parece ter mudado o cenário para o clássico entre as equipes pela semifinal da Liga dos Campeões. O time catalão era tido como amplo favorito, já que vinha encantando o mundo com seu futebol e havia goleado o Real por 5 a 0 no Campeonato Espanhol, mas agora fala-se sobre os madrilenhos terem descoberto como parar o rival.

"Sou o mesmo técnico, exatamente o mesmo, que perdeu por 5 a 0 para o Barcelona há seis meses. Eu não tenho uma poção mágica. Não somos favoritos. É a semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre dois times que se conhecem, dois times com tradição, com sucesso e que já ganharam grandes jogos antes. Não existe favoritismo", afirmou o técnico José Mourinho nesta terça-feira, véspera no duelo que os dois times farão nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), em Madri.

No ano passado, o treinador conseguiu eliminar o então favorito Barcelona nas semifinais da competição europeia, sob o comando da Inter de Milão, e quer se aproveitar do bom momento físico de sua equipe para repetir o feito. No último sábado, o Real Madrid derrotou o Valencia, por 6 a 3, com um time praticamente reserva, enquanto os catalães precisaram de alguns titulares para bater o Osasuna por 2 a 0.

Apesar da boa fase, Mourinho afirmou que "cada jogo tem sua própria história" e que seus jogadores precisarão chegar ao limite de seus esforços para chegar à decisão da Liga dos Campeões. "Temos que jogar o máximo e sem que nos influam as últimas partidas, porque esta é diferente. É uma partida de outro mundo, com emoção de outro mundo", declarou.

Para vencer este confronto "de outro mundo" e avançar na competição, o Real precisa de um bom resultado na primeira partida, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, para ir com vantagem decidir a classificação no Camp Nou, na próxima terça.

