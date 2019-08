Clássico Corinthians e Palmeiras terá estreia de árbitro de vídeo

Os últimos confrontos entre Corinthians e Palmeiras têm sido quase sempre cercados por polêmicas de arbitragem. Hoje, pela primeira vez um dérbi terá a presença do VAR, o árbitro de vídeo, o que deve, na teoria, diminuir as reclamações das equipes.

No ano passado, na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras reclamou de ter um pênalti anulado contra o Corinthians e chegou a tentar impugnar o resultado. A reclamação na época era de que houve interferência externa sobre a decisão da arbitragem.

O árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marcou pênalti de Ralf em Dudu aos 26 minutos do segundo tempo. O Corinthians vencia por 1 a 0 o duelo que valia o título do Campeonato Paulista de 2018. O empate daria a taça para o Palmeiras. Houve sete minutos de paralisação, o árbitro voltou atrás e deu apenas escanteio. O Palmeiras rompeu relações com a Federação Paulista de Futebol e tentou anular a partida.

Embora distantes na tabela em termos de pontuação (o Palmeiras tem 27 pontos e o Corinthians está com 19), o clássico em Itaquera é uma tentativa dos rivais superarem fases irregulares e se firmarem na parte de cima da classificação. Os dois apostam na força da vitória do dérbi para consolidarem uma sequência positiva.

O Corinthians iniciou o campeonato de forma instável, com duas vitórias nas oito primeiras rodadas, porém se recuperou nas três últimas partidas, disputadas após a Copa América. A equipe começou a rodada na 8.ª posição, mas tem um jogo a menos e sonha em se aproximar dos líderes.

No mesmo período após a Copa América, o Palmeiras sofreu com a queda de rendimento, não conseguiu vencer, perdeu a invencibilidade de 33 jogos no Brasileiro e ainda deixou escapar a primeira posição na tabela para o Santos. A equipe teve nas últimas semanas problemas como a eliminação na Copa do Brasil e protestos da torcida, mas amenizou o momento ruim se classificar para as quartas de final da Libertadores.

Após o clássico, Corinthians e Palmeiras terão a chance de realizar partidas como mandantes. O Alvinegro recebe o Goiás, quarta, em jogo atrasado da 7.ª rodada, e o Palmeiras recebe o Bahia, domingo, no Allianz Parque.