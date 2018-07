Clássico da final da Copa SP terá santistas no Tobogã

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta quarta-feira informações sobre a venda de ingressos para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sábado, às 10h, no Pacaembu. Como o jogo envolverá duas das maiores torcidas do Estado, o estádio municipal será dividido e haverá cobrança de ingressos, algo que ainda não havia acontecido nas outras partidas da competição.

Acostumada a ser mandante no Pacaembu, a torcida corintiana ficará na área habitual, nas arquibancadas amarela e verde, com ingressos a R$ 10 (R$ 5 a meia-entrada), e também terá acesso exclusivo à cadeira especial laranja, pelo dobro do preço. Caso se esgotem as entradas para a área atrás do gol de entrada do estádio, será disponibilizada venda para o chamado portão 21, no extremo da arquibancada, depois das cadeiras laranjas, também a R$ 10.

Já os santistas irão ocupar preferencialmente o tobogã, com ingresso cheio a R$ 10. Da mesma forma, caso estas entradas se esgotem, será aberto para o Santos o chamado portão 22, ao lado das numeradas cobertas, exatamente em frente ao portão 21. As numeradas cobertas, aliás, aceitam torcedores dos dois clubes, com ingressos sendo vendidos a R$ 20.

As bilheterias funcionarão na quinta e na sexta-feira, das 10h às 19h, no Ginásio do Ibirapuera, no Anacleto Campanella (São Caetano do Sul), Canindé, Parque São Jorge, Vila Belmiro e no próprio Pacaembu - santistas no Tobogã, corintianos no portão principal.

Ainda não foi divulgado o esquema de segurança para o clássico, mas tudo indica que os corintianos terão acesso ao estádio pela Praça Charles Miller, exclusivamente, enquanto os santistas chegarão vindos pela Rua Major Natanael.