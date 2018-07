Clássico de domingo terá torcida única na arena do Palmeiras

O clássico do próximo domingo entre Palmeiras e Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, terá torcida única. O anúncio oficial foi feito no início da noite desta quinta-feira pela Federação Paulista de Futebol, que mesmo a contragosto acatou a recomendação do Ministério Público. Assim, apenas palmeirenses entrarão no Allianz Parque. E da próxima vez que as duas equipes se enfrentarem no Itaquerão, apenas corintianos terão acesso ao estádio.

O MP alega que a medida é excepcional, em função do clima de beligerância entre as duas torcidas - os corintianos, inclusive, juraram vingar um torcedor morto recentemente - e que o objetivo é combater a violência e preservar a segurança. Também há a intenção de preservar o patrimônio dos clubes, no caso específico, o do Palmeiras.

Mas a decisão final só foi tomada depois de um dia em que ocorreram várias reuniões na sede da entidade. Desde o início da manhã, a FPF se mostrava propensa a aceitar o jogo com torcida única a partir do parecer do Ministério Público - principalmente depois que o órgão ameaçou entrar com ação judicial por desobediência contra a entidade e os dois clubes, caso a recomendação não fosse cumprida. No entanto, o Corinthians relutou.

Os dirigentes alvinegros consideram que seus torcedores estavam sendo punidos e exigiram, para dar o "sim'' ao acordo, que ficasse determinado que o próximo dérbi a ser realizado no Itaquerão também tenha torcida única. Palmeiras, federação e MP concordaram e o compromisso foi fechado.

"Chegou-se a um acordo. Mas a Federação vai ser sempre favorável à presença das duas torcidas e também a que se busque uma mudança de perfil do torcedor'', disse ao Estado o coronel Marcos Marinho, diretor de prevenção e segurança da FPF.

No meio da tarde, o promotor do Juizado Especial Criminal, Paulo Castilho, já dizia ter confiança de que a recomendação seria atendida. "É uma situação excepcional, não estamos ficando a bandeira da torcida única e sim que a torcida visitante não seja apenas composta de torcedores organizados. Queremos, num segundo momento, melhorar a qualidade do torcedor.''

No início da semana, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, havia solicitado à federação que apenas palmeirenses tivessem acesso à arena. O pedido, na ocasião, foi negado.

A Federação Paulista de Futebol informa que, após ouvir os clubes e embora entenda que tal medida refoge ao conceito ideal que a entidade tem sobre o futebol, acatou a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, endossada pela Polícia Militar, no sentido de que a partida de domingo entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, pelo Paulistão Itaipava 2015 – Série A1, seja realizada somente com venda de ingressos para a torcida palmeirense.

A Federação Paulista de Futebol também acatou a recomendação do Ministério Público de que os jogos entre as duas equipes que forem realizados na Arena Corinthians tenham venda de ingressos somente para os torcedores corintianos.