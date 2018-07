Clássico de Gênova remarcado termina empatado no Italiano

Adiado por causa da chuva, o clássico de Gênova foi realizado nesta terça-feira, dois dias depois do programado. Brigando por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, Sampdoria e Genoa seguem iguais em pontos. Afinal, ficaram na igualdade no Luigi Ferraris, em 1 a 1.

As duas equipes, entretanto, vivem momentos totalmente distintos. O Genoa sobe e chegou ao quarto jogo sem perder (duas vitórias e dois empates), enquanto a Sampdoria faz o caminho contrário e, em queda, não vence há cinco partidas (três empates e duas derrotas). Ambas somam 36 pontos, dividindo o sexto lugar. A Sampdoria fica à frente porque foi melhor no confronto direto, já que venceu no primeiro turno.

Nesta terça-feira, o Genoa saiu na frente. Aos 17 minutos, Niang cruzou rasteiro, a bola atravessou toda a pequena área e encontrou Iago Falqué, livre para escorar, com o goleiro já batido. Apenas dois minutos depois, entretanto, a Sampdoria, mandante, chegou ao empate. O brasileiro Eder aproveitou a desatenção de Roncaglia, roubou do argentino, roubou a bola e tocou na saída do goleiro.

No sábado, o árbitro decidiu cancelar a partida ao comprovar que a bola não rolava em várias partes do Estádio Luigi Ferraris, que estava lotado. Os jogadores dos dois times, então, foram ao campo para saudar os torcedores que permaneceram no estádio até que a suspensão foi oficializada, 25 minutos depois do horário definido para o duelo.