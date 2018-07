Clássico de Manchester será 'especial', diz Pellegrini

MANCHESTER - Contratado para esta temporada, para substituir Roberto Mancini, o técnico Manuel Pellegrini comandará pela primeira vez o Manchester City em um clássico diante do Manchester United neste domingo, quando as duas equipes se enfrentarão no Etihad Stadium pelo Campeonato Inglês. Debutando neste confronto, o treinador chileno admitiu que será um momento especial para ele.

"Não preciso estar aqui para saber o quão importante é o clássico contra o Manchester United. Mas trabalhando aqui e vivendo isso todo dia, claro, sei que é um jogo especial. É uma partida de seis pontos, será muito importante vencer e é um dos times mais importantes que enfrentaremos", declarou.

Tanto o City quanto o United têm sete pontos na tabela e precisam da vitória para não se distanciarem dos primeiros colocados. No entanto, Pellegrini sabe que não será fácil bater o rival. "O Manchester United sempre será um dos times que briga pelo título, então jogar contra eles é muito importante. Queremos vencer. Se não conseguirmos, é importante não perder, mas vamos tentar vencer."

Recuperado de lesão, o zagueiro Vincent Kompany está de volta ao City e Pellegrini celebrou a oportunidade de contar com seu capitão. "Acho que o Vincent é um jogador muito importante para nós. Ele trabalhou normalmente durante a semana e disputou os 90 minutos na Liga dos Campeões (terça-feira, contra o Viktoria Plzen), então não será problema", comentou.