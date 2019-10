'Clássico é sempre gostoso de estar envolvido', diz Carille

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 18h, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lado alvinegro, o técnico Fábio Carille disse que gosta de disputar clássicos. As equipes estão separadas por três pontos na tabela: o Corinthians tem 43 e ocupa o quarto lugar, enquanto o São Paulo está na quinta colocação, com 40.

Após o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, o elenco do Corinthians se reapresenta nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Já o São Paulo atuou na última quarta-feira, no empate sem gols com o Bahia, em Salvador.

"Clássico é sempre gostoso de estar envolvido. Motivante para todos. Preparação começa com conversas para que a gente consiga buscar a vitória", afirmou Carille.

O Corinthians ainda não terá a volta de Pedrinho, que está com a seleção olímpica. Contra o Athletico-PR, Carille optou por escalar Vagner Love e Boselli juntos no ataque. No segundo tempo, ele optou por Régis, que não atuava desde julho.

"É um sistema que pode dar certo, mas é preciso um jogador de profundidade para que essa bola chegue melhor para os dois", analisou Carille.