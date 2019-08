Clássico entre Corinthians e Palmeiras opõe times sem goleadores

Em um clássico marcado historicamente por artilheiros e grandes atacantes, o que Corinthians e Palmeiras mais sentem falta hoje é justamente de protagonistas no setor ofensivo. As equipes se enfrentam domingo, às 19h, na arena em Itaquera, na tentativa de melhorar a média de gols no Campeonato Brasileiro e encontrar um novo herói.

O Corinthians tem 12 gols em 11 jogos disputados no torneio e três centroavantes no elenco. No início da temporada, Mauro Boselli chegou como o cara que resolveria o problema do ataque. Mas foi Gustavo quem ganhou a posição durante boa parte do Paulistão. Mas, na reta final do Estadual, ele se machucou. Assim, Vagner Love, que vinha atuando pelas pontas, ganhou a titularidade.

Love tem nove gols em 39 jogos na atual temporada, média de 0,23. Ele vem de boa atuação, quinta-feira, ao marcar duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Montevideo Wanderers, resultado que garantiu o time nas quartas da Sul-Americana. Mas seus números já não são mais os mesmos do início da carreira, quando surgiu no Palmeiras e chamou a atenção do CSKA ao marcar 49 gols em 66 partidas entre 2002 e 2004, média de 0,79.

Hoje com 35 anos, ele não esquece o passado, mas diz que a história ao longo da carreira o fez se tornar alvinegro. “Não cuspo no prato que comi. O Palmeiras me ajudou a jogar fora do País, conquistar títulos e chegar na seleção. Minha primeira convocação eu estava jogando lá. Mas hoje estou muito feliz de estar no Corinthians. Posso me definir como um corintiano”, disse o atacante.

No clássico, Love deve ter as companhias no ataque de Pedrinho, que atuará aberto pelo lado direito, e Clayson, o ponta esquerda. A dúvida está em quem fará armação das jogadas: Mateus Vital ou Sornoza.

O Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão na rodada anterior e tem 20 gols em 12 jogos no Brasileirão, média um pouco melhor do que a do rival. Mas o problema para definir quem é seu centroavante está ainda mais complicado. Borja foi destaque nos últimos jogos pela Libertadores, mas o colombiano está machucado e se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.

Deyverson não tem convencido, assim como Arthur Cabral. Outras opções ofensivas também não vivem grande temporada, como Dudu e Willian. A preocupação é tamanha que a diretoria anunciou na última semana logo dois atacantes: Luiz Adriano e Henrique Dourado. O primeiro ainda não iniciou trabalhos na Academia de Futebol. O outro já está regularizado na CBF e aguarda evolução física para estrear.

Defesas em alta

Como o ataque não funciona, as duas equipes têm conseguido os resultados graças ao bom desempenho do sistema defensivo. Palmeiras e Corinthians são dois dos times menos vazados no Brasileirão. O time alviverde sofreu seis gols em 12 jogos. O Corinthians sofreu sete gols em 11, mesmo número do São Paulo, que tem um jogo a mais.