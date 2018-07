Clássico entre Flu e Vasco no Sub-20 termina mais uma vez em pancadaria

O Fluminense emitiu neste sábado nota para condenar a atitude de seus torcedores durante o duelo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca Sub-20. Na ocasião, o adversário vencia a partida por 3 a 1 no estádio das Laranjeiras, quando torcedores invadiram o gramado para agredir a equipe adversária, confusão semelhante ao que os times protagonizaram no último sábado.

O comunicado foi disponibilizado no site oficial do clube e diz que o Fluminense "repudia a invasão ao gramado" e que também "vai tomar as medidas cabíveis para que isso não volte a acontecer".

Por conta da confusão o árbitro encerrou o jogo aos 44 minutos do segundo tempo e deu vitória ao Vasco. Tudo começou quando Hugo Borges marcou o terceiro gol do Vasco. Ele tirou a camisa para comemorar e foi provocar a torcida adversária.

Alguns torcedores invadiram o campo e partiram para cima dos jogadores do Vasco. Seguranças do clube cruzmaltino e a Polícia Militar conseguiram conter os exaltados. Os atletas do Vasco se dirigiram ao túnel em direção à saída. Depois, o ônibus precisou ser escoltado pela Polícia Militar. Ainda, uma assessora de imprensa do time visitante revelou ter sido assediada moralmente por torcedores locais, em comunicado publicado no site oficial do clube.

A confusão também tem relação com o outro duelo entre as equipes sub-20 pela Taça Rio. Na ocasião, o Fluminense venceu o Vasco por 5 a 3 e o atacante Samuel, do time tricolor, comemorou um dos gols dançando em frente à torcida adversária. A comemoração gerou uma briga generalizada entre os jogadores. Na sequência, a torcida do Vasco invadiu o gramado para agredir os atletas do Fluminense.