Clássico turco é cancelado por ameaça de terrorismo

Apontado como o clássico de maior rivalidade no mundo, o jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe, que estava previsto para o fim da tarde deste domingo em Istambul, foi cancelado. A Federação de Futebol da Turquia (TFF) não é clara em seu comunicado, mas a imprensa turca aponta que a suspensão se deve a ameaças terroristas.

"O jogo entre Galatasaray e Fenerbahce foi suspenso em consequência de uma decisão do governador de Istambul em relação a ameaça de segurança. O jogo será disputado numa data futura", diz o breve comunicado da entidade, que mais cedo havia informado, extraoficialmente, que o jogo, no estádio do Galatasaray, ocorreria com portões fechados.

O governo local também publicou um comunicado em seu site oficial explicando que a decisão foi tomada depois que se avaliou "todas as informações muito sérias dos serviços secretos". Os clubes foram informados da decisão antes do público.

No sábado, um atentado suicida em uma zona comercial do centro de Istambul deixou quatro mortos, além do terrorista, e 36 feridos, quase uma semana após outro ataque matar 35 pessoas na capital, Ancara. Neste domingo, a Turquia identificou o homem-bomba por trás do ataque de sábado como membro do Estado Islâmico.

O atentado, o sexto desde julho, ocorreu em um calçadão perto da Praça Taksim, por onde passam diariamente milhares de pessoas e numerosos turistas. As vítimas seriam dois americanos e dois israelenses, de acordo com os governos de EUA e Israel, respectivamente.