Clássico entre Palmeiras e Santos será jogado em grama recém-plantada

O clássico desta noite, entre Palmeiras e Santos, será disputado em um gramado recém-plantado no Allianz Parque. A WTorre, responsável pela arena, começou na quarta-feira e terminou ontem o plantio do piso, que havia sido retirado para a realização de um festival de rock no local, encerrado na noite de terça-feira com a apresentação da banda Guns N’ Roses.

Preocupados com a qualidade do piso, o técnico Cuca e o gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, foram ao estádio nesta sexta-feira para verificar a qualidade do campo. "O gramado está bom. Não sei como fazem de um dia para o outro. É certo que vão dar uma condição de jogo espetacular, não tem queixa nenhuma. Tomara que a gente possa aproveitar e fazer um grande jogo", afirmou o treinador.

Para fazer a troca em um tempo tão curto, a empresa usou a mesma técnica empregada no estádio em abril e no Maracanã durante a Olimpíada, no ano passado. Os blocos de grama são trazidos de uma fazenda no interior do Estado com cortes mais profundos do piso, para que seja mais rápida a fixação. A mesma operação deve ser realizada no mês que vem, quando a arena receberá mais dois shows.