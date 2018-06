Clássico entre Palmeiras e São Paulo já tem 18 mil ingressos vendidos

A torcida do Palmeiras já se mobiliza para lotar o Allianz Parque no clássico do próximo sábado, contra o São Paulo, pela nona rodaa do Campeonato Brasileiro. O clube alviverde divulgou nesta segunda-feira a parcial de ingressos vendidos antecipadamente para o Choque-Rei: 18 mil entradas já foram comercializadas.

Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra via internet até sábado, quando começou a venda ao público em geral. O associado só pode garantir o bilhete do titular e dos dependentes cadastrados no mesmo fluxo de compra, ou seja, não é mais possível adquirir um na pré-venda e mais dois na abertura da venda ao público geral.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.futebolcard.com. A partir do dia 31, eles estarão disponíveis também nos pontos de venda físicos – com o horário de atendimento definido por cada estabelecimento (confira os locais abaixo).

Retirada das carteirinhas: sócios Avanti que fizeram recentemente a sua adesão ou ainda não possuem carteirinha deverão retirar a mesma na sede do Avanti (Rua Doutor Costa Junior, nº 446, Água Branca), de segunda à sexta, das 10h às 18h. O acesso ao estádio só será permitido com a carteirinha em mãos.

No dia do jogo, sócios que perderam ou extraviaram a carteirinha deverão emitir uma nova com o custo de R$ 25 nas bilheterias do Allianz Parque, mediante apresentação de um documento com foto (o CPF precisa ser do titular cadastrado).

VALORES DOS INGRESSOS

Gol Norte – R$ 100 [R$ 50 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 160 [R$ 80 meia-entrada]

Central Leste – R$ 190 [R$ 95 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 250 [R$ 125 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 120 [R$ 60 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 140 [R$ 70 meia-entrada]

POSTOS DE VENDA

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Palestra Italia – Portão A) – SOMENTE DIA DO JOGO

Endereço: Rua Palestra Italia, 214, Perdizes – São Paulo-SP.

Horário de atendimento: dia 1 de junho, das 10h às 17h, e dia 2, das 10h até o intervalo da partida.

*Na data do jogo, disponível apenas para retiradas e trocas de meia-entrada.

IMPORTANTE: as bilheterias do Portão A não realizarão venda de ingressos na data da partida, apenas retiradas das entradas compradas pela internet.

Bilheterias do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo – Portão B)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca – São Paulo-SP.

Horário de atendimento: dia 31 de maio, das 10h às 17h, e dia 2, das 10h até o intervalo da partida.

*Disponível para venda de ingressos, retiradas e trocas de meia-entrada.

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Padre Antônio Tomás – Portão C) – SOMENTE DIA DO JOGO

Endereço: Rua Padre Antônio Tomás, Água Branca – São Paulo-SP.

Horário de atendimento: dia 2 de junho, das 10h até o intervalo da partida.

*Disponível para venda de ingressos, retiradas e trocas de meia-entrada.