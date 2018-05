Clássico entre Paraná e Atlético-PR termina sem gols e rivais se complicam

O clássico entre Paraná e Atlético-PR voltou a ser disputado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro após 11 anos, mas terminou com um empate sem gols que foi ruim para os dois times na manhã deste domingo, no estádio Durival Britto, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os rivais seguem na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. O Paraná é o lanterna com três pontos e sem vitórias na competição, enquanto que o Atlético, tem seis pontos e é o 16.º colocado.

O JOGO

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Atlético tentando manter a posse de bola, mas o Paraná criando as melhores oportunidades, principalmente em bolas paradas.

No lance de maior perigo antes do intervalo, Leandro Vilela aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou no travessão. O zagueiro Cléber Reis também teve boa chance em escanteio, mas a bola passou à direita do goleiro Santos.

O jogo seguiu truncado no segundo tempo e, quando tinha a chance de marcar, o Paraná desperdiçava. Aos 18 minutos, a bola sobrou dentro da área para Caio Henrique, mas o meia pegou mal na bola e finalizou para fora, irritando os torcedores presentes à Vila Capanema.

O Atlético respondeu com bola de Lucho González para Nikão, mas o goleiro Thiago Rodrigues saiu bem e evitou o gol do meia atleticano. Com muita disputa por cada jogada, mas poucos lances de perigo, o clássico terminou mesmo sem gols e sob vaias dos torcedores do time anfitrião - o duelo aconteceu com torcida única, mas com público inferior a oito mil torcedores.

O Paraná volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Brasileirão. Na quinta-feira, o Atlético recebe o Santos na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 X 0 ATLÉTICO-PR

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Júnior, Neris, Cléber Reis e Mansur; Leandro Vilela (Carlos Eduardo), Jhonny Lucas, Torito González (Léo Itaperuna) e Caio Henrique; Silvinho (Guilherme Biteco) e Carlos. Técnico: Rogério Micale.

ATLÉTICO-PR - Santos; Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Wanderson; Matheus Rossetto, Camacho, Lucho González (Bruno Guimarães), Nikão, Guilherme (Raphael Veiga) e Thiago Carleto; Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (PR).

CARTÕES AMARELOS - Júnior, Neris e Leandro Vilela (Paraná); Matheus Rossetto e Guilherme (Atlético-PR).

RENDA - R$ 146.405,00.

PÚBLICO - 6.446 pagantes (7.450 total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).