O Corinthians está começando a ter a cara do Cristóvão. Isso ficou claro na vitória sobre o Sport. Ele mexeu bem no time e praticamente conquistou a vitória no intervalo, com a mudança e a conversa com o elenco. Essa vitória vai dar força para o clássico. Os jogadores estão mais confiantes e mais tranquilos, assimilando o esquema do treinador.

Acredito que o time estará mais tranquilo também por causa da posição da tabela. Os jogadores sabem que, mesmo com uma eventual derrota, vão se manter no G-4. O time não vai ser ultrapassado por ninguém. Isso pode deixar o jogo mais solto.

Entrar em campo com confiança não significa se descuidar da marcação. O Santos é muito forte jogando na Vila. Mesmo com desfalques – Ricardo Oliveira e Lucas Lima são jogadores importantes –, o Santos cresce com a força da torcida.

Será importante marcar bastante, ainda na saída dos volantes. O Renato é uma figura central no esquema do Santos. Roubando a bola com rapidez e saindo com velocidade, o Corinthians pode se dar bem, mesmo jogando fora de casa.