Clássico entre São Paulo e Corinthians já tem 40 mil ingressos vendidos

O São Paulo terá casa cheia no próximo sábado, 21, às 21h, para o clássico com o Corinthians no Morumbi. Nesta quarta, o clube anunciou que 40 mil ingressos já foram vendidos para o duelo que marca a primeira partida do time tricolor em seus domínios depois da pausa do calendário para a realização da Copa do Mundo.

Não há mais ingressos disponíveis para arquibancadas. Restam apenas entradas para cadeiras, camarotes e para o setor Morumbi Premium. Os tickets disponíveis vão de R$ 30 a R$160. A busca intensa por ingressos para o clássico causou problemas no site Total Acesso, que faz a venda das entradas para jogos do São Paulo. Muitos torcedores não conseguiram finalizar a compra. Na noite de terça, o clube emitiu um comunicado se desculpando.

"Devido ao altíssimo fluxo de são-paulinos no site da Total Acesso, muitos estão enfrentando problemas para efetuar a compra de ingressos", informou o clube. "Pedimos sinceras desculpas pelos transtornos e afirmamos que sempre lutaremos pelo melhor tratamento ao nosso torcedor."

Sábado tem Tricolor no Morumbi para o clássico contra o Corinthians. Já foram vendidos 40.000 ingressos, arquibancadas estão esgotadas! Restam ingressos de cadeiras, Morumbi Premium e camarotes #VemProMorumbi Compre sua entrada https://t.co/29xS7pN0qN pic.twitter.com/9bpPFXASUv — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 18 de julho de 2018

Nesta quarta, o São Paulo enfrenta o Flamengo num Maracanã também lotado, pela 13ª rodada do Nacional. Se bater os cariocas, o time ficará a um ponto da liderança do torneio, hoje justamente nas mãos dos rubro-negros, com quatro pontos a mais que São Paulo e Atlético-MG.