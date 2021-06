Clássico entre Tottenham e Manchester City marca abertura do Campeonato Inglês

A Premier League, empresa que organiza o Campeonato Inglês, divulgou nesta quarta-feira a tabela de jogos da temporada 2021-2022. Atual campeão, o Manchester City iniciará a defesa do título logo com um grande desafio pela frente. Vai encarar o clássico contra o Tottenham, fora de casa, em Londres, pela rodada inaugural marcada para os dias 14 e 15 de agosto.

Seu maior rival, o Manchester United, que terminou a temporada passada na segunda colocação, vai receber o Leeds United na estreia. O jogo será no estádio Old Trafford, em Manchester. Já o Chelsea, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, jogará em casa, no estádio Stamford Bridge, em Londres, contra o Crystal Palace.

O Liverpool, terceiro colocado na última edição do Campeonato Inglês, fará a sua estreia fora de casa contra o Norwich, de volta à elite inglesa após ser campeão da segunda divisão. Outro recém promovido, o Brentford terá a visita do Arsenal na rodada inaugural.

Com a vacinação contra o novo coronavírus em estágio avançado no Reino Unido e com as medidas de flexibilização, a Premier League acredita que a próxima temporada do futebol no país terá os estádios liberados para receber as suas capacidades máximas.

"Estamos trabalhando com a ambição de ter os estádios lotados, incluindo a presença de torcedores dos clubes visitantes, desde o início da temporada", informou a entidade em um comunicado oficial. A temporada 2021-2022, com suas 38 rodadas, está prevista para ser encerrada no dia 22 de maio de 2022.

Confira a primeira rodada do Campeonato Inglês:

14 e 15/08

Brentford x Arsenal

Burnley x Brighton

Chelsea x Crystal Palace

Everton x Southampton

Leicester City x Wolverhampton

Manchester United x Leeds United

Newcastle x West Ham

Norwich x Liverpool

Tottenham x Manchester City

Watford x Aston Villa