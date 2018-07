Clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid será no dia 2 de abril

O duelo, geralmente cercado de expectativa, terá um ingrediente adicional desta vez. As torcidas dos dois times querem ver como o Real Madrid vai se comportar em campo após a goleada de 4 a 0 sofrida em casa, no Santiago Bernabéu, no primeiro turno do Espanhol. Luis Suárez, duas vezes, Neymar e Iniesta marcaram os gols daquela partida, considerada histórica por parte da torcida.

O novo clássico, válido pela 31ª rodada, será disputado já na reta final da competição. E, em caso de novo triunfo catalão, poderá facilitar o caminho do Barcelona rumo ao título. O time de Neymar e Lionel Messi lidera a tabela, com folga. Tem 66 pontos, contra 58 do Atlético de Madrid e 54 do Real. Ou seja, uma vitória do Barcelona poderia abrir 15 pontos de vantagem sobre o arquirrival, caso o líder sustente a atual diferença.