Clássico Fla-Flu terá novidades em campo no Maracanã

RIO - Neste sábado será realizado o primeiro Fla-Flu do ano, no estádio do Maracanã, às 19h30, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida será marcada por novidades nas duas equipes. Relacionado, o atacante Walter pode estrear no Fluminense. E pelo Flamengo, o meia Everton, enfim, teve a documentação regularizada e deve jogar. Em 2013, os dois rivais se enfrentaram três vezes e o clube rubro-negro levou a melhor em todas.

Retornando ao Flamengo após quatro anos fora, o meia Everton tem grandes chances de ser titular no clássico. Nesta sexta-feira, o jogador treinou com o grupo que vai iniciar a partida e, com isso, o criticado Carlos Eduardo deve perder a vaga.

Com a ausência de Fred, machucado, os atacantes Walter e Michael disputam a lacuna na equipe tricolor. Mas o técnico Renato Gaúcho fez linha dura e preferiu manter o mistério sobre quem vai escalar para a posição. "Na minha cabeça eu não tenho dúvida alguma, mas na cabeça de vocês (jornalistas) podem ter certeza que só saberão 45 minutos antes do jogo".

Apesar do suspense, o treinador do Fluminense já demonstrou confiança na capacidade de Walter e o goleador está ansioso para jogar contra o rival. "Todo jogador pensa em jogar contra o Flamengo no Maracanã. É muito importante".

Até o momento, o Flamengo é o líder isolado com 16 pontos e o Fluminense ocupa a terceira colocação com 13.