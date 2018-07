Clássico leva São Paulo esperar maior público do ano no Morumbi

A promoção de ingressos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher é uma das apostas do São Paulo para ter bom público no Morumbi neste domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. As integrantes do programa de sócio-torcedor vão ter gratuidade em um dos setores, e os acompanhantes terão desconto de 50% no valor do ingresso.

O São Paulo não divulgou parciais de vendas de ingressos, mas tem a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas. Caso o número seja atingido, será o maior público no Morumbi este ano. Nem na Libertadores, contra o Danubio, o Tricolor teve a presença da torcida. Na ocasião, somente 16 mil pessoas viram o time ganhar por 4 a 0.

O clube ainda tomou precauções para não ter novamente uma bilheteria decepcionante. Contra o time uruguaio, os problemas no novo sistema de venda de ingressos e o preço mínimo de R$ 120 para entradas avulsas espantaram alguns torcedores, que chegaram a protestar na porta do estádio.

Na última semana a diretoria se mobilizou para testar a navegação no sistema de compras. Os cinco dias de testes tiveram ainda a simulação da entrada pelas catracas do Morumbi com o código fornecido aos torcedores que compram as entradas pela internet. De acordo com o clube, para o jogo deste domingo o sistema não apresentou problemas nas simulações nem no início do período de vendas.

O primeiro clássico com o Corinthians depois do confronto pela Libertadores vai requerer também atenção com possíveis atos de vandalismo dos visitantes. Em fevereiro, parte da torcida do São Paulo foi ao estádio rival e quebrou as cadeiras no setor em que ficou.