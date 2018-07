Cleiton Xavier passa a ser importante no Palmeiras

Cleiton Xavier não marcava um gol há dez meses até decidir neste domingo o clássico contra o Corinthians. Foi ele o autor do gol da vitória do Palmeiras, por 1 a 0, sobre o maior rival, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia de 33 anos entrou no intervalo do jogo e provou que, se estiver em forma, pode brigar por uma vaga de titular no time de Cuca. Ele fez o gol e aumentou o poder de criação do time, que passou levar mais perigo ao gol de Walter. "Espero crescer junto com a equipe. Nós trabalhamos toda a semana e hoje (domingo) eu fui feliz", enfatizou.

O problema de Cleiton Xavier são as lesões musculares. Por isso ele jogou pouco ano passado, desde que voltou ao Palmeiras. Neste domingo, realizou apenas seu sétimo jogo na temporada. "Esse gol foi muito importante para mim porque fiquei muito tempo machucado", disse. "Só posso dizer que estou feliz pelo carinho da torcida, que acreditou em mim."

A análise da comissão técnica é a de que Cleiton Xavier poderia ganhar a vaga de Moisés ou até mesmo a de Roger Guedes, como aconteceu no clássico. "Entrei para ganhar meio de campo e o time ter mais chegada no ataque. O Cuca foi muito feliz e eu também", disse Cleiton. Cuca comentou as mudanças que fez no Palmeiras e enalteceu o grupo de jogadores. "O Cleiton entrou bem, fez o gol e o Dudu passou a ter mais opções. Essas trocas são bem-sucedidas quando o jogador vai bem. Mérito deles." O Palmeiras assumiu a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e ficou apenas um ponto do líder Internacional, com 16.