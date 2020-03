Clássico no Mineirão terá telão com transmissão na Língua Brasileira de Sinais

O Mineirão será o primeiro estádio do Brasil a oferecer um telão com acessibilidade para os torcedores surdos. Todos os momentos importantes do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, neste sábado, às 19h, pelo Campeonato Mineiro, como substituições, cartões e gols, terão transmissão na Língua Brasileira de Sinais (Libras) no telão principal da arena.

O Hino Nacional, apresentado no início do jogo, também terá tradução em Libras no telão. As entrevistas coletivas, realizadas no final da partida, serão exibidas com a língua de sinais pelo canal do Mineirão no Youtube.

A iniciativa faz parte do projeto institucional do estádio chamado “Mineirão de Todos”. As ações visam a inclusão de cinco públicos por meio de ações específicas: deficientes visuais, auditivos, físicos, intelectuais e portadores de autismo. Neste sábado, os torcedores beneficiados serão os surdos.

Nos últimos anos, o Mineirão se consolidou como uma das principais arenas multiuso do País. No ano passado, o estádio recebeu, além dos jogos de futebol, mais de 300 eventos, entre feiras, shows e encontros corporativos.

O primeiro clássico mineiro de 2020 vale uma vaga no G-4 do torneio estadual. Atualmente, o Atlético é o quinto colocado, com 12 pontos. Já o Cruzeiro está em quarto, com dois pontos a mais. O técnico Jorge Sampaoli, contratado pelo Atlético-MG, estará no Mineirão para acompanhar a partida. Sua estreia ainda não está definida.