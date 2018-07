Clássico paulista terá campanha de inclusão a pessoas com deficiência

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, no próximo sábado, não é importante apenas para o Campeonato Brasileiro, onde os dois clubes brigam pelas primeiras posições na tabela. O jogo também marca o início da campanha Inclusão+, da OAB de São Paulo, que quer dar visibilidade à questão da acessibilidade a pessoas com deficiência. A ação tem o apoio dos dois clubes, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Paulista de Futebol (FPF). A campanha será ainda lançada em jogos do São Paulo e do Santos, nas próximas semanas.

"A causa ganhou maior destaque este ano por conta das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Criou-se um ambiente para a sociedade ampliar seu conhecimento do tema, discutir e cobrar políticas públicas que favoreçam a acessibilidade e a inclusão. A OAB SP vai dar a sua colaboração difundindo mensagens sobre a necessidade da inclusão de pessoa com deficiência em diferentes áreas do convívio social", acentua Marcos da Costa, presidente da instituição.

A campanha incentiva a sociedade a contribuir fazendo a sua parte pela inclusão em diferentes campos que vão da empregabilidade da pessoa com deficiência ao lazer em espaços públicos. Há ainda a preocupação de expor a acessibilidade nas escolas e na formação de grade curricular com disciplinas de inclusão social, bem como mais postos públicos de saúde com equipamentos e profissionais de fisioterapia voltados para esse público. A construção e readequação de parques, teatros e cinemas com acessibilidade e o respeito com as vagas reservadas para pessoas com deficiência também estão entre as propostas.

O ano de 2016 é referência para a causa da acessibilidade e da inclusão, não só pelas conquistas na Paralimpíada, mas também pela celebração dos dez anos da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência pela ONU. No Brasil, entrou em vigor em janeiro a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), depois de longo debate no Congresso Nacional. Por tudo isso, a Secional paulista da Ordem irá comemorar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21/09) com a entrega de láureas de homenagem aos paratletas brasileiros, na sede institucional da entidade, oportunidade em que vai apresentar as peças da campanha Inclusão+ para a sociedade.