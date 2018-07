Palmeiras pode definir saída de Osorio do São Paulo

O clássico entre São Paulo e Palmeiras é uma disputa direta por uma vaga no G-4 do Brasileirão. O Palmeiras é o quarto colocado com dois pontos acima do rival de hoje, às 16h, no Morumbi (44 a 42). Embora disputem uma vaga na Copa Libertadores, os dois times têm trajetórias muito diferentes. O São Paulo está em uma crise aberta; o Palmeiras, em ascensão, sem rusgas entre jogadores, comissão técnica e a diretoria.

A campanha do São Paulo tem sido marcada pela irregularidade. Em geral, o time vai bem nos grandes jogos (Grêmio e Corinthians), mas tropeça nos pequenos (Avaí, Chapecoense e Goiás). Na semana passada, o técnico Juan Carlos Osorio atribuiu essa sequência de altos e baixos às disputas políticas do clube. Ele se referia à lavação de roupa suja feita entre o presidente Carlos Miguel Aidar e o Alexandre Bourgeois, demitido da função de CEO.

Na sexta-feira, no entanto, foi o próprio Osorio quem colocou mais lenha na fogueira ao afirmar que não confiava na diretoria e tomaria uma decisão sobre seu futuro após os jogos de hoje e de quarta-feira contra o Vasco pela Copa do Brasil. A crise, portanto, está aberta.

A equipe que vai tentar resistir a essa turbulência não terá Luis Fabiano. O atacante teve uma trauma em duas costelas na quarta-feira e não tem prazo para voltar. Sem a presença de um jogador especialista na área, será preciso improvisar. A tendência é a entrada de Rogério e a escalação de Ganso como um falso centroavante. No restante, a equipe deve ser parecida à que bateu o Vasco por 3 a 0.

No ambiente tenso do São Paulo, uma nova derrota para o rival seria catastrófica. No primeiro semestre, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e 4 a 0. Apesar da proximidade na tabela do Brasileiro, Osorio reconhece que o Palmeiras vive um momento melhor. “É uma grande oportunidade em nossa casa e com nossa torcida de competir com um dos elencos mais robustos da competição. Mesmo com menos jogadores, temos qualidade para enfrentar o Palmeiras”, explicou.

Dono do melhor ataque do torneio e de uma sequência de três vitórias seguidas, o Alviverde busca consolidar sua posição entre os quatro melhores. “Uma vitória vai nos dar tranquilidade dentro do G-4”, disse Rafael Marques, que deverá ser titular por causa do último jogo de suspensão de Dudu.

O técnico Marcelo Oliveira tem apenas uma dúvida: a presença de Zé Roberto, fora do último jogo por causa de dores musculares. Se Zé Roberto atuar pela esquerda ou ficar fora do clássico, o time será mais defensivo porque terá Amaral e Thiago Santos como volantes. A escalação de Zé Roberto no meio indica que o Palmeiras quer mesmo sua quarta vitória seguida.

“Não tenho argumentos para avaliar o trabalho ou as declarações do Osorio. Estamos focados em criar bastante para defender essa posição no G-4 que conquistamos com tanto sacrifício”, diz o treinador.