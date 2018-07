Clássico potiguar acaba por falta de jogadores

Apesar do empate no campo, o ABC deve ser declarado vencedor da partida, conforme indica o terceiro parágrafo do artigo 59 do Regulamento Geral de Competições de CBF: "Após o início da partida, se uma das equipes ficar reduzida a menos de sete atletas, dando causa a essa situação, tal equipe perderá os pontos em disputa."

A última expulsão, de Lúcio, aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, porque o jogador fez cera demais para ser substituído. Antes, Bileu, Vinícius (ABC), Ricardo Baiano, Isac, Cleber e Michel Schmöller (América-RN) haviam sido expulsos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Mas o ABC foi um pouco superior. Tanto é que, aos 15 minutos, Éderson fez uma boa jogada e chutou na trave do goleiro Dida. O time mandante continuava dando trabalho em rápidas jogadas de contra-ataque. E o mesmo Éderson, em uma cobrança de falta aos 40 minutos, fez Dida salvar o América-RN mais uma vez.

O clube alvirrubro abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo com Isac, que aproveitou o rebote do goleiro do ABC, Andrey. Seis minutos depois, depois de uma cobrança de escanteio, o jogador Vinícius empatou o jogo.

Após a igualdade, o jogo ficou muito disputado. Mas, aos 19 minutos, Isac, que já tinha marcado, fez o segundo dele e virou o jogo para o América-RN. O ABC igualou novamente o placar aos 36 minutos com Bileu, que após o escanteio chutou rasteiro sem condições de defesa para o goleiro Edson Rocha.

O jogo ficou quente e com lances violentos. Numa só confusão, quatro foram expulsos.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 x 2 AMÉRICA-RN (resultado sob júdice)

ABC - Andrey; Ivan, Flávio Boaventura, Vinicius e Renatinho Potiguar (Esquerdinha); Bileu, Raul (Jerson), Guto e Cascata (Rodrigo Silva); Éderson e Adriano Pardal. Técnico: Givanildo Oliveira.

AMÉRICA-RN - Dida; Cleber, Pingo (Michel Schmöller) e Edson Rocha; Norberto, Ricardo Baiano, Márcio Passos, Fabinho e Wanderson; Lúcio Curió e Isac. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Isac a 1 e aos 19, Vinícius, aos 7, e Bileu, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Norberto (América-RN).

CARTÕES VERMELHOS - Bileu e Vinícius (ABC); Ricardo Baiano, Isac, Cleber, Michel Schmöller e Lúcio Curió (América-RN).

ÁRBITRO - Suelson França Medeiros (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).