Clássico potiguar tem empate ruim para América e ABC

CEARÁ-MIRIM - América-RN e ABC ficaram no 0 a 0 no clássico potiguar disputado fora de Natal, na tarde deste sábado, no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN). Após uma partida de poucas emoções, os dois rivais se mantiveram na zona de rebaixamento da Série B, após a 14.ª rodada.

O tropeço em casa fez o time americano estacionar na penúltima colocação, com apenas 14 pontos. Enquanto isso, o ABC, que contou com a estreia do técnico Roberto Fernandes, ex-América-RN, está em situação ainda pior. O time ocupa a lanterna, com apenas oito pontos.

As atuações dos rivais no clássico fizeram jus a posição de ambos na classificação. Com um futebol muito pobre, eles criaram poucas chances de gol. Os donos da casa tiveram maior volume de jogo no primeiro tempo, mas sentiram o cansaço no segundo.

Mesmo ainda se adaptando a Roberto Fernandes, que substituiu a Waldemar Lemos, os visitantes foram melhores em praticamente toda a segunda etapa.

A melhor chance da partida também foi do ABC. Aos 2 minutos, o meia Erick Flores deixou o zagueiro Edivânio no chão e tocou na saída do goleiro Andrey. Atento, o lateral Norberto salvou em cima da linha.

Agora, o América-RN volta a campo somente no próximo sábado, às 16h20, quando encara o xará América-MG, no Independência, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada. O duelo contra a Chapecoense, pela 15.ª rodada, foi adiado para o dia 27 de agosto, já que o time catarinense teve seu jogo contra o Guaratinguetá transferido para este domingo. Já o ABC joga contra o Icasa, na próxima terça-feira, às 21h50, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

AMÉRICA-RN 0 X 0 ABC

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Zé Antônio, Edvânio e Renatinho Potiguar; Márcio Passos, Fabinho, Raí (Laércio) e Cascata (Almir); Rodrigo Pimpão e Vandinho (Júnior Negão). Técnico - Argel Fucks.

ABC - Lopes; Thiaguinho (Pingo), Flávio Boaventura, Lino e Guto; Bileu, Leandro Santos (Jean Carioca), Edson, Erick Flores e Diogo Barcellos (Alexandre); Gilcimar. Técnico - Roberto Fernandes.

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Renatinho Potiguar(América); Flávio Boaventura, Gilcimar e Jean Carioca (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Márcio Passos (América).

RENDA - R$ 51.115,00.

PÚBLICO - 2.847 pagantes (3.210 torcedores).

LOCAL - Estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN).