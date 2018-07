Clássico rende punições para Palmeiras e Corinthians

A maior pena ficou com o atacante Luan, que foi condenado a cinco jogos de suspensão após ter dado um chute pelas costas no rival corintiano Jorge Henrique durante a confusão ocorrida já no final do clássico. A agressão não foi punida pelo árbitro em campo, mas o STJD utilizou as imagens da TV para julgar o jogador do Palmeiras.

Por ter sido expulso no clássico, após atingir Jorge Henrique com uma entrada dura, o meia Valdivia recebeu dois jogos de suspensão e vai desfalcar o Palmeiras na abertura da Copa do Brasil de 2012. E o volante João Vitor, que também recebeu o cartão vermelho por causa de uma falta em Jorge Henrique, foi suspenso por uma partida pelo STJD.

Além dos três palmeirenses, dois jogadores do Corinthians foram julgados nesta quarta-feira pelo STJD, ambos por expulsão no conturbado clássico paulista no Pacaembu, cujo placar ficou no 0 a 0. O zagueiro Leandro Castán foi absolvido e ficou livre de qualquer punição, enquanto o também zagueiro Wallace recebeu suspensão de dois jogos.