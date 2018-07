Palmeiras e São Paulo disputam neste domingo, no Allianz Parque, às 16h, clássico pelo Brasileirão que deve ser marcado pelo equilíbrio de dois times que pensam muito mais no passado e futuro do que no presente. Com novos técnicos, o último encontro entre os clubes não sai da cabeça dos jogadores e, ao mesmo tempo, eles sabem que uma vitória pode ser o início de uma nova etapa.

A necessidade de um bom resultado acaba sendo um pouco maior no lado verde. O técnico Marcelo Oliveira faz seu segundo jogo no comando da equipe – após derrota por 1 a 0 para o Grêmio – e o elenco ainda tenta entrar nos trilhos e jogar o futebol que a torcida tanto espera.

Mas o jogo que não sai da cabeça dos palmeirenses foi a histórica vitória por 3 a 0 sobre o rival, durante o Paulista, com direito a gol de placa de Robinho. "Talvez não seria tão lindo se fosse contra outro time. Não tem como não lembrar daquele jogo. Eu fiz dois gols, mas o gol do Robinho foi maravilhoso", disse Rafael Marques.

Por outro lado, o São Paulo também usa a partida como exemplo, mas do que não se deve fazer. A formação titular pouco mudou de março para cá, enquanto o novo técnico e atuações consistentes em clássicos anteriores com Corinthians, pela Copa Libertadores, e Santos, pelo Brasileiro, reforçaram a autoconfiança da equipe.

Apesar disso, essas duas vitórias foram no Morumbi e continua impossível para o elenco esquecer a partida desastrosa pelo Estadual. "Vencer pode ajudar a apagar também aquela memória ruim", disse o atacante Luis Fabiano, desfalque naquela derrota e titular para este domingo.

A maior derrota no ano levou o então técnico Muricy Ramalho a colocar o cargo à disposição – a diretoria o manteve no momento. Ao time cabe agora o desafio de superar o algoz para se recuperar do tropeço da última rodada. O empate com o Avaí (1 a 1) no Morumbi, com gol sofrido no fim, tirou o São Paulo da ponta e obriga a buscar fora de casa os pontos perdidos.

Como clássico que se preze, antes mesmo de a bola rolar, já existe polêmica. O árbitro Anderson Daronco, que apita a partida, no ano passado foi denunciado pelo Palmeiras, que pediu o "afastamento e sua reciclagem" após não anular um gol ilegal feito pelo Flamengo e não marcar pênalti no atacante Henrique, em confronto que acabou empatada em 2 a 2.

Quanto aos times, Osorio tem uma dúvida: coloca Pato e deixa o time mais ofensivo ou aposta em Thiago Mendes? No Palmeiras, Marcelo Oliveira não poderá contar com Alecsandro, que sofreu lesão na coxa e só volta ao Palmeiras em 30 dias. Leandro Pereira e Zé Roberto disputam a vaga.

A torcida do São Paulo, que no último clássico se recusou a ir ao estádio como protesto pelo preço dos ingressos (R$ 200), desta vez decidiu aparecer e pagar "apenas" R$ 140.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel e Arouca; Robinho, Dudu e Zé Roberto (Leandro Pereira); Rafael Marques. Técnico: Marcelo Oliveira.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Dória e Carlinhos; Hudson, Souza, Thiago Mendes (Pato), Ganso e Michel Bastos; Luis Fabiano. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Allianz Parque

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Band