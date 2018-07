'Clássico vai aliviar tensão pela estreia no estádio', diz Henrique

O Palmeiras está dividido na expectativa para dois importantes compromissos pelo Brasileirão. Enquanto quer estrear logo em seu novo estádio contra o Sport, na próxima quarta-feira, precisa antes jogar com o São Paulo no clássico de domingo, partida que para o atacante Henrique, é fundamental para fazer a equipe ter tranquilidade antes de inaugurar o Allianz Parque.

"Só vamos entrar tranquilos contra o Sport dependendo do que for feito no jogo do São Paulo. Precisamos estrear bem, mas antes disso é fazer nossa obrigação contra o São Paulo É isso o que vai definir", disse o jogador nesta quinta-feira. O atacante é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols, um a mais que Marcelo Moreno, do Cruzeiro, e Fred, do Fluminense.

O Palmeiras está na 14ª posição, com cinco pontos a mais do que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Pelas contas da equipe, são necessários mais seis pontos para afastar qualquer risco de queda e, por isso, um tropeço no clássico poderia deixar o time em situação arriscada.

Até agora, o clube tem um retrospecto muito ruim contra os rivais paulistas neste Brasileirão. Em sete jogos, foram seis derrotas e um empate. "Sabemos a responsabilidade e vamos em busca de vencer o clássico. É momento de voltar a vencer para superar esse risco matemático de rebaixamento e acabar o ano bem", afirmou Henrique.

O atacante e demais companheiros treinaram nesta quinta-feira à tarde no novo estádio do clube. Mesmo sob chuva, o gramado não teve problemas e o elenco aproveitou a oportunidade de pela segunda vez trabalhar no futuro palco de partidas. O primeiro jogo será na próxima quarta-feira, contra o Sport, e o time já sente a ansiedade.

"Sabemos que a estreia está próxima, então é importante se adaptar. Só de imaginar esse estádio cheio já dá uma emoção grande. É um estádio espetacular, fantástico", destacou Henrique.