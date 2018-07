Clássico Vasco x Botafogo também será no Maracanã

RIO - Depois de Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Vasco também será mandante no reformado Maracanã. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou na tarde desta quarta-feira a tabela da 11ª rodada do Brasileirão para marcar o clássico entre Vasco e Botafogo, no próximo dia 4 de agosto, domingo, para o maior templo do futebol carioca.

O primeiro time a acertar para jogar no Maracanã foi o Fluminense, que recebeu exatamente o Vasco no último domingo. O time cruzmaltino surpreendeu o rival venceu por 3 a 1 na sua reestreia no estádio. O Flu já assinou acordo para atuar ali pelos próximos 35 anos.

Neste próximo domingo é a vez de o Flamengo fazer sua reestreia. A equipe, que fechou um contrato "teste" até o fim do ano, vai realizar clássico contra o Botafogo no Maracanã. Em seguida, será o clube da estrela solitária a jogar pela primeira vez como mandante ali: na quinta-feira da próxima semana, contra o Vitória, num acerto "avulso" com a empresa que administra o estádio.

Desta forma, serão três jogos seguidos do Botafogo no estádio, uma vez que no domingo seguinte a equipe alvinegra vai visitar o Vasco no Maracanã. Por recomendação da Polícia Militar, a CBF não aceita a marcação de clássicos para São Januário.