Clássicos agitam as oitavas de final da Copa São Paulo nesta segunda-feira

Os últimos quatro classificados para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão conhecidos nesta segunda-feira. Pelo menos dois candidatos ao título vão ficar pelo caminho devido aos confrontos diretos.

Dono de 100% de aproveitamento e com apenas um gol sofrido na competição, o São Paulo mede forças contra o Vasco, que aposta no artilheiro Figueiredo para seguir vivo. A partida será realizada no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), a partir das 20 horas.

Em busca do título inédito, o Palmeiras encara o Internacional, às 11 horas, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). Os dois times chegam nas oitavas de final invictos, com apenas um empate ao longo das suas campanhas.

Com uma campanha irretocável até aqui — ganhou todos os jogos e não sofreu nenhum gol —, o Cruzeiro tenta superar o Desportivo Brasil-SP, que aposta no apoio da torcida para surpreender os mineiros. A partida acontece em Porto Feliz (SP), às 15 horas.

Embalado depois de ter desbancado o Flamengo na terceira fase, o Oeste enfrenta o surpreendente Canaã-BA, na Arena Barueri, em Barueri (SP), às 17h30. Os baianos venceram as três últimas partidas.

Confira os jogos desta segunda-feira pela Copa São Paulo:

11 horas

Internacional-RS x Palmeiras-SP

15 horas

Desportivo Brasil-SP x Cruzeiro-MG

17h30

Oeste-SP x Canaã-BA

20 horas

São Paulo-SP x Vasco-RJ