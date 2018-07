Clássicos, Bolt no Rio e Federer movimentam o fim de semana esportivo

Após dois anos sem títulos de expressão, Roger Federer voltou a vencer o Masters 1000 de Cincinnati, o sexto na história do suíço que também conquistou o 80º troféu da carreira. Mas não foi apenas Federer que comemorou no fim de semana. Na Stock Car, Rubens Barrichello venceu novamente, agora em Cacacavel. Nos gramados, derrota de Palmeiras Fluminense nos clássicos estaduais e retorno do Cruzeiro à liderança após um fim de sábado em segundo. Confira o resumo esportivo. CHOQUE-REI

No Pacaembu, o São Paulo bateu o Palmeiras por 2 a 1, com um gol de Alexandre Pato e outro de Alan Kardec, no reencontro com a torcida alviverde, que não poupou as vaias. Juntamente com a derrota, os resultados da 15.ª rodada do Brasileirão jogaram a equipe comandada por Ricardo Gareca para a zona de rebaixamento. Henrique descontou para o Palmeiras de pênalti.

SANTOS Fora de casa, o Santos não conseguiu se encontrar em campo e acabou derrotado pelo Cruzeiro, por Fora de casa, o Santos não conseguiu se encontrar em campo e acabou derrotado pelo Cruzeiro, por 3 a 0 , com gol discutível de Marcelo Moreno e outros dois de Ricardo Goulart e Júlio Baptista. Assim, o time mineiro reassumiu a liderança do campeonato, com 33 pontos.

CORINTHIANS Na estreia de Gilson Kleina, o Bahia conseguiu o empate diante do Corinthians, ficando no 1 a 1. Kieza abriu o placar para a equipe baiana, mas Gil igualou o marcador logo em seguida. A equipe de Mano Menezes é a terceira colocada, com 28 pontos.

OUTROS JOGOS Diante de 30 mil torcedores, o Botafogo bateu o Fluminense por 2 a 0, no Mané Garrincha. Fred comprovou a má fase ao perder pênalti no fim. Já o Flamengo venceu o lanterna Coritiba por 1 a 0, gol de Éverton, e finalmente deixou a zona de rebaixamento. Além de Corinthians e Bahia, Vitória e Chapecoense, Sport e Atlético-PR e Figueirense e Atlético-MG empataram, em 0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2, respectivamente. Na estreia de Felipão na Arena, o Grêmio não teve problemas para derrotar o Criciúma por 2 a 0, enquanto seu rival fez 1 a 0 no Goiás e encostou no líder.

INGLATERRA O final de semana foi marcado pelo início do Campeonato Inglês. E o torneio começou assim como terminou a sua última edição, com o Manchester City na ponta. A equipe de Manuel Pellegrini venceu o Newcastle por 2 a 0 fora de casa, com gols de David Silva e Sergio Aguero e, no saldo de gols, é o líder da tabela.

Quem também venceu, mas com sofrimento, foram Arsenal e Liverpool, que bateram, respectivamente, Crystal Palace e Southampton por 2 a 1 graças a gols nos minutos finais. Já o Manchester United, que começou a temporada cheio de expectativas por causa da chegada do técnico Louis Van Gaal, decepcionou seus torcedores e, dentro de casa, perdeu do Swansea também pelo placar de 2 a 1. O Chelsea, outro candidato ao título, faz a sua estreia no campeonato nesta segunda-feira, em partida contra o recém-promovido Burnley. ALEMANHA No futebol alemão, nenhuma novidade. Os poderosos Bayern de Munique e Borussia Dortmund golearam e avançaram de fase na Copa da Alemanha. O resultado que mais chamou atenção no país foi a incrível vitória do Hoffenhein sobre o desconhecido Uhlenhorster por 9 a 0, com direito a cinco gols do atacante Sven Schipplock.

FRANÇA Os brasileiros foram os protagonistas da segunda rodada do Campeonato Francês. Lucas marcou o primeiro gol do Paris Saint-Germain na vitória por 2 a 0 sobre o Bastia, no jogo que marcou a estreia oficial do zagueiro David Luiz. Após o jogo, Brandão, atacante com passagem pelo Cruzeiro, acertou uma cabeçada em Thiago Motta e gerou confusão na entrada dos vestiários.

MOTOGP Coube ao espanhol Dani Pedrosa acabar com a sequência de vitórias de Marc Márquez, que ganhou as 10 primeiras corridas deste ano. O italiano Valentino Rossi chegou na terceira posição e pôde comemorar no pódio o recorde de 245 provas disputadas na MotoGP, igualado o recorde do brasileiro Alexandre Barros. Mesmo com o resultado, Márquez continua na liderança com 263 pontos, 77 a mais do que o segundo colocado Pedrosa.

ATLETISMO Mesmo largando mal, o jamaicano Usain Bolt não teve dificuldades para vencer a disputa dos 100 metros no Desafio Mano a Mano, realizado em uma pista montada na praia do Leme, no Rio de Janeiro. Na terceira posição, Jefferson Lucindo foi o melhor brasileiro na disputa.

STOCK CAR Após vencer a Corrida do Milhão, Rubens Barrichello chegou ao posto mais alto do pódio pela segunda vez neste domingo em Cascavel. O ex-piloto da Fórmula 1 ganhou a bateria mais longa no circuito do interior paranaense, enquanto Marcos Gomes faturou a segunda prova do dia.

TÊNIS A norte-americana Serena Williams conquistou um dos poucos títulos que lhe faltava em sua vitoriosa carreira. Em apenas 1h02min de partida, a número 1 do ranking bateu a embalada Ana Ivanovic por 6/1 e 6/4 para levantar a taça em Cincinnati. No masculino, Roger Federer precisou de três sets para vencer David Ferrer e levantar o 80.º título da carreira, sendo o 22.º em Masters 1.000.

VÔLEI A seleção brasileira feminina de vôlei terminou a sua participação na fase de classificação do Grand Prix com uma campanha perfeita. Classificada antecipadamente para as finais, a equipe assegurou mais um resultado positivo neste domingo ao derrotar a Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/18 e 25/17, em 1 hora e 16 minutos, no Indoor Stadium Huamark, em Bangcoc, pelo Grupo G do torneio.