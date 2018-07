Clássicos brasileiros marcam oitavas da Copa Libertadores

As oitavas de final da Copa Libertadores, definidas nesta quarta-feira com a realização da sexta e última rodada da fase de grupos, terão dois confrontos entre clubes brasileiros. O São Paulo, que garantiu a segunda vaga do chamado "grupo da morte" vai enfrentar o Cruzeiro. E o Internacional terá o Atlético Mineiro pela frente. O Corinthians vai jogar contra o Guaraní, do Paraguai. É, pelo menos teoricamente, o clube do País com o caminho mais tranquilo.

A fase também será marcada pelo maior clássico do futebol argentino entre Boca Juniors, o time de melhor campanha na fase de grupos, e River Plate, o pior entre os 16 classificados às oitavas de final. E é justamente deste confronto que sairá o adversário de quem passar do confronto entre Cruzeiro e São Paulo. No duelo brasileiro, o primeiro jogo será no estádio Morumbi, na capital paulista, e a volta acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte.

Do mesmo lado da chave para definir uma semifinal está o Corinthians, que "deu sorte" com a derrota no clássico e agora enfrentará o Guaraní, do Paraguai. A ida será em Assunção e a volta, no estádio Itaquerão. Quem passar deste duelo terá pela frente o vencedor do confronto entre Racing, da Argentina, e Montevideo Wanderers, do Uruguai.

O outro duelo entre clubes brasileiros está no lado oposto da chave de Corinthians, São Paulo e Cruzeiro. Internacional e Atlético Mineiro prometem dois jogos equilibrados, sendo o primeiro no estádio Independência, em Belo Horizonte, e o segundo no Beira-Rio, em Porto Alegre. O vencedor jogará nas quartas de final contra o ganhador do confronto entre Independiente Santa Fé, da Colômbia, e Estudiantes, da Argentina.

Por fim, a chave em que está Internacional e Atlético Mineiro também tem os confrontos Tigres, do México, contra o Universitário Sucre, da Bolívia, e Atlético Nacional, também colombiano, contra o Emelec, do Equador. A Conmebol deve divulgar nesta quinta-feira as datas e horários dos duelos das oitavas de final da Libertadores.

CRUZAMENTOS

Boca Junior x River Plate

Cruzeiro x São Paulo

Corinthians x Guaraní (PAR)

Inter x Atlético-MG

Racing x Montevídeo Wanderers

Tigres x Universitario Sucre

Atlético Nacional x Emelec

Santa Fé x Estudiantes