Clássicos do Brasileirão são marcados por brigas entre torcedores

Os dois clássicos da 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro foram marcados por confrontos entre torcedores no entorno dos estádios. Em Porto Alegre, a confusão ocorreu a 90 minutos da partida Inter Grêmio . Na Baixada Santista, alguns corintianos acabaram agredidos por santistas nas ruas próximas à Vila Belmiro.

Duas horas e meia antes do início do clássico paulista, a Polícia Militar registrou o primeiro confronto entre torcedores dos dois clubes. Um grupo de aproximadamente 200 santistas fez uma emboscada e surpreendeu cerca de 50 corintianos, moradores da cidade e região, na rua Dom Pedro I. Em desvantagem, os corintianos tentaram fugir mas mesmo assim muitos deles foram atingidos. No total, 20 pessoas ficaram feridos.

A Polícia Militar usou spray de gás pimenta e bombas para dispersar os briguentos e não prendeu ninguém. Depois que os santistas foram retirados do setor isolado para o acesso do ônibus com a delegação do Corinthians e destinada à entrada de torcedores visitantes, a briga foi entre corintianos porque alguns deles achavam que mesmo em menor número o grupo não deveria fugir.