Clássicos entre Barcelona e Real Madrid serão em dezembro e abril

A tabela da próxima edição do Campeonato Espanhol já está pronta. O sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Real Federação Espanhola de Futebol determinou os confrontos da competição, determinando que os sempre aguardados clássicos entre Barcelona e Real Madrid serão realizados em dezembro e abril.

O primeiro dos dois confrontos entre os tradicionais rivais está agendado para o fim de semana dos dias 3 e 4 de dezembro, sendo válido pela 14ª rodada, no Camp Nou, onde o Real Madrid triunfou na última temporada por 2 a 1.

Já na reta final do Espanhol, pela 33ª rodada, os rivais voltarão a se encontrar no fim de semana de 22 e 23 de abril, no Santiago Bernabéu, onde o Barcelona conseguiu uma vitória histórica na última temporada, por 4 a 0. E esse duelo ocorrerá logo depois dos jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os duelos entre Barcelona e Atlético de Madrid ocorrerão mais cedo. O primeiro deles, pela quinta rodada, será em 21 de setembro, no Camp Nou. Depois, na 24ª rodada, no fim de semana de 25 e 26 de fevereiro, os times vão se encontrar no Vicente Calderón.

O estádio do Atlético de Madrid, aliás, será palco do primeiro clássico madrilenho, pela 12ª rodada, em 19 ou 20 de novembro. Já o duelo no Santiago Bernabéu vai ser válido pela 31ª rodada e ocorrerá no fim de semana dos dias 8 e 9 de abril.

A primeira rodada do Campeonato Espanhol está agendada para os dias 20 e 21 de agosto - ela ainda não foi desmembrada -, o último fim de semana dos Jogos Olímpicos do Rio. Atual campeão, o Barcelona vai receber o Betis, enquanto o Real Madrid visitará a Real Sociedad. Na sua primeira participação na elite, o Leganés debutará como visitante contra o Celta de Vigo.

Confira a tabela da primeira rodada do Campeonato Espanhol:

Real Sociedad x Real Madrid

Málaga x Osasuna

Sevilla x Espanyol

Granada x Villarreal

Valencia x Las Palmas

Deportivo La Coruña x Eibar

Barcelona x Real Betis

Sporting Gijón x Athletic Bilbao

Atlético de Madrid x Alavés

Celta x Leganés