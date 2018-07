Clássicos entre Santos e São Paulo serão no Pacaembu

As diretorias de Santos e São Paulo entraram em acordo nesta quinta-feira para realizar os dois clássicos entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Pacaembu. O primeiro encontro está marcado para o próximo dia 26. As duas diretorias pretendem fazer da partida um clássico para selar a paz e convencer as autoridades a liberarem a presença de torcida visitante.

A iniciativa de transferir o local do clássico para a capital paulista veio do presidente do Santos, Modesto Roma Junior. Após conversar com o mandatário são-paulino Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, os clubes confirmaram a mudança de estádio e aguardam somente a CBF oficializar na tabela a alteração.

O objetivo das diretorias é convencer as autoridades a liberarem a presença de torcida visitante. Desde abril, quando um torcedor foi assassinado no domingo do encontro entre Palmeiras e Corinthians, os jogos entre os grandes do Estado só têm a presença de apoiadores da equipe mandante. A mudança entrou em vigor após reunião entre representantes da Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e Federação Paulista de Futebol.

Desde que essa condição entrou em vigor, o Santos recebeu um clássico com o Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, e enfrentou o Corinthians, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo só jogou com torcida única contra o Palmeiras, no Morumbi, também pelo Brasileiro.