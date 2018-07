Clássicos estaduais são destaques de rodada da Série B

No estádio Couto Pereira, em Curitiba, acontece o jogo entre os rivais Coritiba e Paraná, às 16 horas, no tradicional clássico Para-tiba. Na história do confronto, foram 90 jogos, sendo 34 vitórias do Coritiba, 31 do Paraná, além de 25 empates. Em 2010, foram três confrontos. Pelo Paranaense, o Coritiba, campeão da temporada, venceu uma vez, por 3 a 1, e empatou outra, por 3 a 3. Pela Série B, em jogo da 12.ª rodada, o Coritiba venceu novamente, por 1 a 0.

O Coritiba lidera a Série B, com 59 pontos, e está com 100% de aproveitamento no Couto Pereira. Em cinco jogos, foram cinco vitórias, sendo a última por 5 a 1 sobre o Vila Nova. Enquanto isso, o Paraná está embalado, com quatro jogos sem derrotas - três vitórias e um empate. Com 42 pontos, vem de goleada sobre o Náutico.

No Recife, Sport e Náutico se enfrentam às 17 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro. Esse será o sexto duelo entre os rivais nesta temporada. Na história foram 495 jogos, com 193 vitórias do Sport, 167 do Náutico e 135 empates. No primeiro turno, os dois times ficaram no empate, por 1 a 1, no estádio dos Aflitos. O Sport vem de vitória sobre o Duque de Caxias, sendo o quinto colocado, com 49 pontos. O Náutico é o 14.º, com 37, em curva descendente.

Em São Paulo, a Portuguesa, com 46 pontos, enfrenta o América-RN, lanterna com 29, às 16h10, no Canindé. A Lusa vem de duas vitórias, sendo a última diante do São Caetano por 3 a 1. Já o time potiguar vem de vitória sobre o Santo André por 2 a 0, em Natal.

O Figueirense, vice-líder com 55 pontos, enfrenta o Icasa, com 37, às 17 horas (de Brasília), no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE). O time catarinense vem de vitória diante do Bahia, enquanto que o cearense ficou no 1 a 1 com o Guaratinguetá. Já o Bahia, quarto com 52, joga diante do ASA, às 17 horas (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador. O time alagoano não é derrotado desde a 25.ª rodada, quando caiu diante do Figueirense. Após isso, foram cinco vitórias seguidas, inclusive a última diante do América-MG por 3 a 1, fora de casa.

Sem saber o que é perder há um mês jogando diante de seus torcedores, o Ipatinga, 18.º colocado com 30 pontos, enfrenta o Bragantino, que tem 40, às 21 horas, no estádio Ipatingão. O time mineiro perdeu do Brasiliense, enquanto que o time paulista venceu a Ponte Preta. Vila Nova, 16.º lugar com 35 pontos, e Brasiliense se enfrentam às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Confira os jogos deste sábado pela 31.ª rodada da Série B:

16 horas

Coritiba x Paraná

16h10

Portuguesa x América-RN

17 horas

Icasa x Figueirense

Sport x Náutico

Bahia x ASA

21 horas

Vila Nova x Brasiliense

Ipatinga x Bragantino