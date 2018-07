Clássicos marcam a última data para amistosos de 2010

Além do clássico entre Brasil e Argentina, a última data Fifa para amistosos, nesta quarta-feira, terá mais de 50 confrontos pelo mundo. Vários deles têm grandes atrativos, como a reedição das oitavas de final da última Copa, entre os vizinhos Portugal e Espanha.

Os países ibéricos farão o tira-teima do jogo disputado na Cidade do Cabo e que classificou os espanhóis com a vitória por 1 a 0, com gol de David Villa. A Fúria, aliás, terá nada menos que 21 dos 23 jogadores campeões mundiais, inclusive o volante Xavi, que ainda sente dores no tendão de Aquiles, mas está confirmado para o jogo, marcado para o estádio do Benfica, em Lisboa.

Londres será o palco do choque entre Inglaterra e França, no mítico Estádio de Wembley. Será a primeira vez que os franceses visitam a capital do adversário desde 1999, quando venceram por 2 a 0. A equipe da casa não terá os contundidos Rooney, Defoe, Bent e Zamora no ataque. Por outro lado, os visitantes darão continuidade ao processo de renovação após o fiasco no último Mundial. O técnico Laurent Blanc chamou apenas 10 jogadores eliminados na primeira fase na África do Sul.

Alemanha e Itália também passam por processo de rejuvenescimento. A primeira enfrenta a Suécia com várias caras novas, como Schmelzer, Gotze, Holtby e Schurrle. A segunda encara a Romênia com uma base jovem mesclada com os veteranos Pirlo, De Rossi, Gilardino e Quagliarella.

Vice-campeã do mundo, a Holanda receberá a Turquia com os retornos de Van Persie e Van Bommel, recuperados de lesão. Os visitantes, comandados justamente pelo holandês Guus Hiddink, tentarão amenizar a má imagem deixada na derrota para o Azerbaijão pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012.

Entre as seleções sul-americanas, o Paraguai enfrentará fora de casa Hong Kong, enquanto que o Chile, sem o técnico Marcelo Bielsa, que não renovou contrato, receberá o Uruguai em Santiago.

Confira os principais amistosos desta quarta:

Brasil x Argentina

Suécia x Alemanha

Inglaterra x França

Holanda x Turquia

Portugal x Espanha

Romênia x Itália

Irlanda x Noruega

Áustria x Grécia

Polônia x Costa do Marfim

Hong Kong x Paraguai

Dinamarca x República Checa

África do Sul x Estados Unidos

Rússia x Bélgica

Chile x Uruguai

Bulgária x Sérvia

Egito x Austrália

Hungria x Lituânia

Eslováquia x Bósnia

Suíça x Ucrânia