Classificação dá tempo ao Corinthians para buscar técnico

A classificação às quartas de final da Copa do Brasil deu força a permanência de Fábio Carille no Corinthians pelo menos até o fim da temporada. O presidente Roberto de Andrade ganhou tempo para buscar e negociar com um novo técnico para 2017. Carille não será efetivado pela diretoria, ainda que o trabalho Zé Ricardo, no Flamengo, seja usado como exemplo. O atual interino ainda é considerado inexperiente para comandar um time grande.

O receio da diretoria era que uma eliminação na Copa do Brasil ampliasse a crise com a demissão de Cristóvão Borges, que caiu após pressão da torcida. Roger Machado, ex-técnico do Grêmio, é uma opção para assumir o time na próxima temporada. Porém, sua recusa ao convite feito antes da vinda de Cristóvão não foi bem aceita pela diretoria do Corinthians.

Roger foi indicado por Tite para assumir seu lugar no Corinthians. Quando a diretoria o procurou, ele disse que permaneceria no Grêmio porque não tinha intenção de trocar de clube. Pouco tempo depois, após uma série de maus resultados, Roger pediu demissão do time gaúcho.

Outra opção é investir em Eduardo Baptista, outro nome que já havia sido procurado para substituir Tite. No entanto, a Ponte Preta anunciou nesta quinta-feira que renovou o contrato com Eduardo até o final de 2017.

Técnicos experientes como Oswaldo de Oliveira, Abel Braga e Vanderlei Luxemburgo têm forte rejeição no clube e também por parte da torcida, que demonstrou nas redes sociais preferência por Roger Machado.

Carille disse que gostaria de se tornar treinador, mas evitou falar sobre uma possível efetivação após a vitória sobre o Fluminense. "Sempre deixei clara a minha vontade de ser treinador, desde 2010, quando assumi interinamente antes do Tite. Mas quero viver a cada dia, dar o meu melhor. Lá na frente, o que virá é a consequência de tudo isso", afirmou.