Classificação do Brasil muda tabela do Brasileirão

Como Brasil x Paraguai acontecerá às 16 horas de domingo, não haverá nenhum jogo do Brasileirão neste mesmo horário. Assim, Palmeiras x Flamengo, Botafogo x Corinthians e Figueirense x Grêmio estão adiados para quarta-feira, dia 20 de julho. Já a partida Ceará x América-MG continua no próprio domingo, mas passa das 16 horas para 18h30.

No caso dos três jogos adiados para o dia 20 de julho, ainda existe uma pendência com relação ao horário. Se o Brasil conseguir avançar para as semifinais da Copa América, volta a jogar justamente na quarta, a partir das 21h45. Aí, Palmeiras x Flamengo, Botafogo x Corinthians e Figueirense x Grêmio começariam às 19h30. Se a seleção brasileira não for semifinalista, as três partidas do Brasileirão serão às 21h50.

Enquanto isso, as partidas Internacional x São Paulo e Cruzeiro x Bahia não sofrem alterações e estão mantidas para as 18h30 de domingo. Mesma situação para os quatro jogos do Brasileirão marcados para sábado: Vasco x Atlético-PR, Coritiba x Fluminense, Atlético-GO x Avaí e Santos x Atlético-MG.

Veja como fica a tabela da 10ª rodada do Brasileirão:

Sábado (16/07)

Vasco x Atlético-PR (18h30)

Coritiba x Fluminense (18h30)

Atlético-GO x Avaí (18h30)

Santos x Atlético-MG (21h)

Domingo (17/07)

Ceará x América-MG (18h30)

Inter x São Paulo (18h30)

Cruzeiro x Bahia (18h30)

Quarta-feira (20/07)

Palmeiras x Flamengo (19h30 ou 21h50)

Botafogo x Corinthians (19h30 ou 21h50)

Figueirense x Grêmio (19h30 ou 21h50)