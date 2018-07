Classificação na Sul-Americana motiva Goiás contra Avaí A heroica classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana - mesmo com um jogador a menos - na partida contra o Peñarol, no Uruguai, é o ânimo que o Goiás precisava para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Isso é o que dizem jogadores e comissão técnica, que quer aproveitar o embalo para vencer o Avaí, neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 31.ª rodada.