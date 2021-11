Classificada para a Copa, seleção brasileira inicia preparação para jogo com a Argentina

A seleção brasileira continua em São Paulo após a vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena. O foco agora é a preparação para a partida contra a Argentina, terça-feira em San Juan. A viagem para o país vizinho será apenas na véspera do jogo.

Os jogadores ganharam folga nesta sexta-feira, mas passarão o fim de semana treinando. O local, porém, vai mudar. Depois de se preparar para o confronto com a Colômbia no CT do Corinthians, até pelo proximidade com o local o duelo, agora as atividades de sábado e domingo serão na Academia de Futebol do Palmeiras, ambas às 16h.

Na segunda-feira pela manhã será realizado um último treinamento no CT palmeirense. O embarque para a Argentina está marcado para a parte da tarde.

Os brasileiros esperam um clima pesado em San Juan, pelos acontecimentos ocorridos em São Paulo, quando o confronto com os argentinos foi interrompido aos 4 minutos da etapa inicial por fiscais da Anvisa e policiais.

Na ocasião, quatro jogadores do time argentino não cumpriram o período de isolamento obrigatório para quem havia vindo ou passado pela Inglaterra 14 dias antes da chegada ao Brasil. A Argentina quis driblar as regras sanitárias brasileiras de combate à covid-19, mas as autoridades agiram e o jogo não pôde ser concluído.

O caso foi parar na Fifa, que até agora não determinou se remarcará a partida e ou atribuirá os pontos a uma das seleções. O jogo foi interrompido no dia 5 de setembro.

Contra a Argentina, o Brasil não terá o volante Casemiro, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Fabinho deverá ser escalado.