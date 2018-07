Classificado, Brasil faz testes e goleia Catar em Toulon

O Brasil entrou em campo classificado por causa da combinação de resultados anteriores do Grupo B. Sem poder ser alcançado pelos rivais, jogou mais solto e não perdoou o time catariano. O atacante Luan, do Grêmio, foi um dos que melhor aproveitou a oportunidade, ao marcar dois gols e dar três assistências.

A goleada foi aberta pelo zagueiro Wallace, do Cruzeiro, que marcou de cabeça, logo aos 9 minutos de jogo. Aos 11, Luan anotou seu primeiro ao finalizar cruzado. Oportunista, o atacante gremista anotou também o terceiro da seleção ao aproveitar rebote dentro área, aos 25.

Aos 32, Luan atuou como garçom e serviu Mosquito, que anotou o quarto gol. Nos acréscimos, o mesmo atacante, incansável, deu passe para Lucas Piazon marcar o quinto dos brasileiros. No segundo tempo, o sexto veio em nova jogada do atacante do Grêmio. Aos 10, ele bateu falta na área e Rodrigo Caio converteu.

Com ampla folga no placar, a seleção olímpica do Brasil reduziu o ritmo e passou a administrar a partida. Aos 33, porém, buscou o ataque e fechou o placar com gol de Leandro, do Palmeiras, após tentativa de Rodrigo Caio.

A final do torneio francês está marcada para as 13h15 (horário de Brasília) de domingo. O adversário será a anfitriã França, que derrotou Portugal na quinta-feira.